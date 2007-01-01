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Настоящее фото товара Стул Бастер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бастер, серый
73 оценки
1 19080
5 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Бастер, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Бастер, серый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Бастер, серый

Артикул: CH-050-805
73 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Цена указана в базовой обивке

Стул стопируемый «Бастер» Самое современное решение для оснащения конференц-залов, переговорных комнат и других присутственных мест. Стопируемый стул на стальном каркасе из трубы 25х25 мм. Покрытие каркаса – порошковая краска. Эргономичная мягкая спинка со скрытым стальным каркасом. Мягкое сиденье толщиной 60 мм. Основа сиденья – фанера толщиной 10 мм и поролон 50мм.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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