Характеристики товара
Описание
Изысканный и лаконичный барный стул «Малави» – это идеальный вариант для домашней кухни, бара, ночного клуба, салона красоты или парикмахерской. Прочнейший каркас этого изделия в стиле баухаус изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично. Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Высота изделия регулируется в пределах 20 см. Устойчивая база из стали диаметром 410 мм обеспечивает безопасное использование. Поворотно-подъемный механизм газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60х30х50
Объем: 0,09
Вес: 9,4 кг.
Основные характеристики
- Высота910/1110 мм
- Высота до сиденья630/830 мм
- Ширина510 мм
- Глубина460 мм
- Вес7.6 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки9.40 кг