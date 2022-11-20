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Стул барный Малави бежевый

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Характеристики товара

Описание

Изысканный и лаконичный барный стул «Малави» – это идеальный вариант для домашней кухни, бара, ночного клуба, салона красоты или парикмахерской. Прочнейший каркас этого изделия в стиле баухаус изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично. Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Высота изделия регулируется в пределах 20 см. Устойчивая база из стали диаметром 410 мм обеспечивает безопасное использование. Поворотно-подъемный механизм газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60х30х50
Объем: 0,09
Вес: 9,4 кг.

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Основные характеристики

  • Высота910/1110 мм
  • Высота до сиденья630/830 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес7.6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки9.40 кг

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