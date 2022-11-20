Товар в корзине. Перейти
Компьютерное кресло Herd light grey - фото 1Компьютерное кресло Herd light grey - фото 2Компьютерное кресло Herd light grey - фото 3Компьютерное кресло Herd light grey - фото 4Компьютерное кресло Herd light grey - фото 5Компьютерное кресло Herd light grey - фото 6Компьютерное кресло Herd light grey - фото 7Компьютерное кресло Herd light grey - фото 8Компьютерное кресло Herd light grey - фото 9Компьютерное кресло Herd light grey - фото 10

Компьютерное кресло Herd light grey

Артикул: CH-036-060
42 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерное кресло Herd cream
Компьютерное кресло Herd cream
Следующий Компьютерное кресло Herd dark grey
Компьютерное кресло Herd cream

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Вес19.8 кг
  • Объем0.192 л
  • Материал ножекХромированный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
49

Стул Изо Т плюс

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
47

Стул Изо Т плюс, красный

Настоящее фото товара Стул Изо NET хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
73

Стул Изо NET хром

Настоящее фото товара Стул Изо NET черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
134

Стул Изо NET черный

Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
36

Стул Изо Т

Распродажа
Стул офисный Гирос, экокожа, черныйНастоящее фото товара Стул офисный Гирос, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29034
12 490 ₽Оптовая цена
39

Стул офисный Гирос, экокожа, черный

В наличии 98 шт.
Распродажа
Стул офисный Гирос, серыйНастоящее фото товара Стул офисный Гирос, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29034
12 490 ₽Оптовая цена
55

Стул офисный Гирос, серый

В наличии 67 шт.
Распродажа
Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от42 9909
46 990 ₽Оптовая цена
41

Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое

В наличии 34 шт.
Распродажа
Кресло руководителя TopChairs Alpha, черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
48

Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное

В наличии 24 шт.
Распродажа
Кресло руководителя TopChairs President, черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs President, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99027
28 490 ₽Оптовая цена
34

Кресло руководителя TopChairs President, черное

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул пластиковый Ole на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
52

Стул пластиковый Ole на колесной основе

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
60

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки

Торшер напольный с эффектом старения Foucault's ORBНастоящее фото товара Торшер напольный с эффектом старения Foucault's ORB, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена
44

Торшер напольный с эффектом старения Foucault's ORB

Стул Бертран брауни, каркас вишняНастоящее фото товара Стул Бертран брауни, каркас вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
35

Стул Бертран брауни, каркас вишня

Распродажа
Стул Версаль велюр серыйНастоящее фото товара Стул Версаль велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99037
14 190 ₽Оптовая цена
83

Стул Версаль велюр серый

Кресло Tower, розовыйНастоящее фото товара Кресло Tower, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
30

Кресло Tower, розовый

В наличии 19 шт.
Стол Окленд, дуб мореный + черный, массивНастоящее фото товара Стол Окленд, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
36 190
Оптовая цена
169

Стол Окленд, дуб мореный + черный, массив

Другие товары из раздела офисные стулья

Настоящее фото товара Кресло Хокер, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
38

Кресло Хокер

Кресло офисное TopChairs Junior, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Junior, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
42

Кресло офисное TopChairs Junior, черное

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
51

Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром

Стул Movie на колесикахНастоящее фото товара Стул Movie на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена
42

Стул Movie на колесиках

Atlant CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Atlant CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 290
Оптовая цена
107

Atlant CF Экокожа Черный

Кресло College H-8078F-5/BeigeНастоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
93

Кресло College H-8078F-5/Beige

Стул Стимул черныйНастоящее фото товара Стул Стимул черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
52

Стул Стимул черный

Стул Rodas black creamНастоящее фото товара Стул Rodas black cream, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
46

Стул Rodas black cream

В наличии 30 шт.
Стул СпрингсНастоящее фото товара Стул Спрингс, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
70

Стул Спрингс

Распродажа
Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, темно-синийНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
47

Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, темно-синий

В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Компьютерное кресло Herd light grey
Компьютерное кресло Herd light grey
от 22 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул пластиковый Ole на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
52

Стул пластиковый Ole на колесной основе

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
60

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки

Торшер напольный с эффектом старения Foucault's ORBНастоящее фото товара Торшер напольный с эффектом старения Foucault's ORB, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена
44

Торшер напольный с эффектом старения Foucault's ORB

Стул Бертран брауни, каркас вишняНастоящее фото товара Стул Бертран брауни, каркас вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
35

Стул Бертран брауни, каркас вишня