Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина730 мм
- Высота1170 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Вес19.8 кг
- Объем0.192 л
- Материал ножекХромированный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
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