Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|800
|750
|40
|массив сосны
|47
|19890
|1800
|800
|750
|40
|массив сосны
|43
|18390
|1500
|800
|750
|40
|массив сосны
|37
|16190
|1200
|700
|750
|40
|массив сосны
|38
|13390
|1000
|700
|750
|40
|массив сосны
|25
|12290
|700
|700
|750
|40
|массив сосны
|20
|10290
|2000
|800
|750
|40
|массив дуба
|59
|46390
|1800
|800
|750
|40
|массив дуба
|53
|42190
|1500
|800
|750
|40
|массив дуба
|45
|36190
|1200
|700
|750
|40
|массив дуба
|35
|27390
|1000
|700
|750
|40
|массив дуба
|30
|23790
|700
|700
|750
|40
|массив дуба
|24
|18490
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