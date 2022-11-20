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Стол Лофт-5 - фото 1

Стол Лофт-5

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 800 750 40 массив сосны 47 19890
1800 800 750 40 массив сосны 43 18390
1500 800 750 40 массив сосны 37 16190
1200 700 750 40 массив сосны 38 13390
1000 700 750 40 массив сосны 25 12290
700 700 750 40 массив сосны 20 10290
2000 800 750 40 массив дуба 59 46390
1800 800 750 40 массив дуба 53 42190
1500 800 750 40 массив дуба 45 36190
1200 700 750 40 массив дуба 35 27390
1000 700 750 40 массив дуба 30 23790
700 700 750 40 массив дуба 24 18490

Варианты столешницы

Стол Лофт-5 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт-5 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт-5 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт-5 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт-5 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт-5 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт-5 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт-5 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Отзывы о товаре

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