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Компьютерное кресло Herd темно-бежевое

Артикул: CH-035-994
47 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1360 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Вес19.8 кг
  • Объем0.192 л
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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