Характеристики товара
Описание
Роскошное кресло в строгом стиле прекрасно дополнит кабинет руководителя как в современной обстановке, так и в кабинете с классическими и деревянными элементами. Удобный дизайн спинки и сидения позволит спине полностью расслабиться. Механизм качания фиксируется в 5 положениях для большего комфорта. Крестовина и подлокотники выполнены из алюминия. Максимальная нагрузка 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина730 мм
- Высота1260/1330 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья480/550 мм
- Материал сиденьянатуральная кожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки635 мм
- Высота упаковки695 мм
- Глубина упаковки970 мм
- Объём упаковки0.43 м3
- Изделия стопируютсяНет