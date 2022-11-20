Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина770 мм
- Высота1360 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Вес19.8 кг
- Объем0.192 л
- Количество мест1
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/желтый экокожа, крестовина пластикВ наличии 33 шт.
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластикВ наличии 6 шт.
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластикВ наличии 9 шт.
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ синий экокожа, крестовина пластикВ наличии 15 шт.
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/зеленыйВ наличии 7 шт.
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/красный, текстиль/эко.кожа крестовина пластик
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/ оранжевый, текстиль/ эко.кожа крестовина пластик
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/ серый, текстиль/ эко.кожа крестовина пластик
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Harmony
Светильник лофт Зиг-Заг
Стул пластиковый Chloe Trend Chair Mon Amour, лен
Бескаркасный диван Easy - 100/100
Диван Samsa 140cm visco голубой
Стул Amaretto, античный серебристо-серый/ черный каркасВ наличии 28 шт.
Кресло для руководителей AV 123
Кресло Melody, флок серый
Кресло Orion AL M, кожа коричневаяВ наличии 6 шт.
Офисное кресло CL45, черный кожзам
Офисное кресло EP-696, сетка бордовыйВ наличии 40 шт.
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань бирюзовый
Кресло Картман, бежевый
Кресло Эссен, черное плюс
Кресло Дирборн, белый лебедь
Компьютерное кресло Longo creamВ наличии 30 шт.