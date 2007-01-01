Характеристики товара
Описание
Подлокотники: Пластиковые, 4D регулировка
Подголовник: Да, регулируемый
Поясничная поддержка: Да
Механизм качания: Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях. Слайдер сиденья, регулировка наклона сиденья.
Тип основания: Крестовина алюминиевая
Газ патрон: Да
Ролики: Для паркета. Диаметр штока 11 мм.
Каркас: Немонолитный
Материал обивки: Сетка
Цвет: Черный
Допустимая нагрузка: 120 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина700 мм
- Высота1150/1210 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес24 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
- Каркасалюминий
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки28 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет