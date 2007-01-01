Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Mega Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Mega Сетка Черный
13 оценок
37 670
Товар в корзине. Перейти
Кресло Mega Сетка Черный - фото 1Кресло Mega Сетка Черный - фото 2Кресло Mega Сетка Черный - фото 3Кресло Mega Сетка Черный - фото 4Кресло Mega Сетка Черный - фото 5Кресло Mega Сетка Черный - фото 6Кресло Mega Сетка Черный - фото 7

Кресло Mega Сетка Черный

Артикул: CH-052-508
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1150/1210 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Урбан, белый
Фотография товара Подвесное кресло Урбан, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа
Фотография товара Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подлокотники: Пластиковые, 4D регулировка
Подголовник: Да, регулируемый
Поясничная поддержка: Да
Механизм качания: Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях. Слайдер сиденья, регулировка наклона сиденья.
Тип основания: Крестовина алюминиевая
Газ патрон: Да
Ролики: Для паркета. Диаметр штока 11 мм.
Каркас: Немонолитный
Материал обивки: Сетка
Цвет: Черный
Допустимая нагрузка: 120 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1150/1210 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес24 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка
  • Каркасалюминий

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Детский пуф Годри Прямоугольник, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Детский пуф Годри Прямоугольник

33
  • желтый
  • красный
Фотография товара Кресло Грид, вяз, груша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Грид, вяз, груша, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена

Кресло Грид, вяз, груша

31
Фотография товара Кресло Phoenix RS030-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Phoenix RS030-1, произведённого компанией ChiedoCover
от178 790
Оптовая цена

Кресло Phoenix RS030-1

36
Хит
Фотография товара Диван Мерис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мерис, произведённого компанией ChiedoCover
от29 59035
44 890 ₽

Диван Мерис

96
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый

8
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Черный

10
В наличии 97 шт.
Фотография товара Кресло Амбо, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амбо, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от75 590
Оптовая цена

Кресло Амбо, желтое

8
Фотография товара Кресло College H-966L-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло College H-966L-2/Black

9
  • черный
  • бежевый
Фотография товара Кресло Heln, светло-серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Heln, светло-серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, светло-серая рогожка

14
Настоящее фото товара Кресло Finer, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Finer, розовый велюр

12

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Лофтис, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Лофтис, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49046
9 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Лофтис, серый

26
  • зеленый
  • серый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Техас 4 поворотный темно-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Техас 4 поворотный темно-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул на металлокаркасе Техас 4 поворотный темно-серый / черный

15
  • зеленый, черный
  • черный, темно-серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, синий

14
  • бежевый, черный
  • серый
  • синий
  • светло-коричневый
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул на колесах Сепфи Ролл, белая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Сепфи Ролл, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул на колесах Сепфи Ролл, белая экокожа

91
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Леони, светло-бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Леони, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Леони, светло-бежевый, черный

5
  • черный, светло-коричневый
  • синий, черный
  • коричневый, светло-коричневый
Фотография товара Стул Аллуен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аллуен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Аллуен

58
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Майло, рогожка, серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майло, рогожка, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул Майло, рогожка, серо-синий

26
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, черная кожа

40
  • серый
  • коричневый
  • фиолетовый
  • черный
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Ингрид рогожка молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингрид рогожка молочный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул Ингрид рогожка молочный

15
  • бежевый
  • серый
  • оранжевый
  • зеленый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Мист, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, кремовый

15

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Лора эмаль, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора эмаль, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора эмаль, желтое

39
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный

6
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Серый

6
В наличии 79 шт.
Фотография товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 72, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 72, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Полукресло Флорида, велюр Велютто 72, ножки бук морилка старинный орех

11
Распродажа
Фотография товара Кресло Ессио, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессио, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 69027
15 990 ₽

Кресло Ессио, светло-серый

26
  • серый
  • серебряный
  • Кресло Ессио, зеленый
Распродажа
Фотография товара Кресло Ессио, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессио, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 69027
15 990 ₽

Кресло Ессио, зеленый

26
  • серый
  • серебряный
  • Кресло Ессио, зеленый
Настоящее фото товара Кресло Херрингбон, серебристый, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
84 790

Кресло Херрингбон, серебристый, ножки орех

6
Настоящее фото товара Кресло Присон, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
36 890

Кресло Присон, зеленый

9
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, черный, велюр

11
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, молочный, белый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, молочный, белый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, молочный, белый, букле

14

Товар в корзине

Кресло Mega Сетка Черный
Кресло Mega Сетка Черный
от 37 670
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Лофтис, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Лофтис, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49046
9 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Лофтис, серый

26
  • зеленый
  • серый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Техас 4 поворотный темно-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Техас 4 поворотный темно-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул на металлокаркасе Техас 4 поворотный темно-серый / черный

15
  • зеленый, черный
  • черный, темно-серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, синий

14
  • бежевый, черный
  • серый
  • синий
  • светло-коричневый
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул на колесах Сепфи Ролл, белая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Сепфи Ролл, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул на колесах Сепфи Ролл, белая экокожа

91
В наличии 15 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности