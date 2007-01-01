Характеристики товара
Описание
Универсальное кресло обеспечивает максимальный комфорт благодаря высокой спинке, эргономика которой полностью повторяет изгиб тела, поясничной поддержке и глубокому сиденью. Широкие подлокотники являются частью каркаса. Кресло в стиле hi-tech отлично дополнит современный кабинет или коворкинг. Подходит как для руководителя, так и для персонала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина770 мм
- Высота1110/1210 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет