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Кресло офисное Lane Н/П, дерево

Артикул: CH-069-785
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Стул оснащен подлокотниками, которые обеспечивают дополнительный комфорт во время длительных встреч или переговоров. Эргономичная спинка и мягкое сиденье создают ощущение уюта, что особенно важно для офисных конференц-стульев.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки666 мм
  • Высота упаковки1090 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.35 м3

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