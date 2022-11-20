Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина720 мм
- Высота1140 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес18.6 кг
- Объем0.175 л
- Материал ножекХромированный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул офисный Гирос, экокожа, черныйВ наличии 98 шт.
Стул офисный Гирос, серыйВ наличии 67 шт.
Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевоеВ наличии 34 шт.
Кресло руководителя TopChairs Alpha, черноеВ наличии 24 шт.
Кресло руководителя TopChairs President, черное
Кресло руководителя TopChairs Royal, черноеВ наличии 5 шт.
Кресло руководителя TopChairs Ultra, черноеВ наличии 98 шт.
Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевоеВ наличии 79 шт.
Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневоеВ наличии 10 шт.
Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное
Кресло Биг
Кресло Коко G
Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром
Кресло Бюрократ, спинка сетка красный/ сиденье черный
Bond CF Экокожа БежевыйВ наличии 2 шт.
Стул Fix Chrome серый экокожаВ наличии 349 шт.
Стул Атлант синий
Стул Престиж бордо
Стул Idon light grayВ наличии 30 шт.
Стул Capri на металлокаркасе, бежевыйВ наличии 30 шт.