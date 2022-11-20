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          Фотография Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

          4.3
          Оптовая цена
          от 17 590 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

          4.3
          17590 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина510 мм
          • Высота до сиденья530/625 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина545 мм
          • Высота1265/1360 мм

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