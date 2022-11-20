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Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка

Артикул: CH-051-573
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Характеристики:

Материал сиденья: пластик PP

Материал каркаса: пластик PP

Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 410*430

Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 570*560

Высота сиденья от пола, мм.: 460

Высота стула общая, мм.: 850

Высота спинки, мм.: 430

Вес стула нетто, кг.: 4.5

Габариты упаковки:

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4

Вес стандартной упаковки, кг.: 21

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.432

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка70
  • Цветбелый

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