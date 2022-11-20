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          Фотография Кресло игровое CH-778N от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Кресло игровое CH-778N

          4.9
          Оптовая цена
          от 17 590 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло игровое CH-778N

          4.9
          17590 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина510 мм
          • Высота до сиденья460/535 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина520 мм
          • Вес17.8 кг
          • Высота1230 мм

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