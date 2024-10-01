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Стул Верди ученический - фото 1Стул Верди ученический - фото 2

Стул Верди ученический

Артикул: CH-067-988
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина415 мм
  • Высота720/760/800 мм
  • Высота до сиденья380/420/460 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал сиденьяфанера

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