Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех
30 оценок
15 39011
17 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех - фото 1Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех - фото 2Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех - фото 3Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех - фото 4Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех - фото 5Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех - фото 6Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех - фото 7Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех - фото 8
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех

Артикул: CH-030-012
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак
Фотография товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лофт Юло
Фотография товара Кресло лофт Юло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Байрон - стильная модель для атмосферных пространств

Подходит для: рестораны, бары, дизайнерские кафе.

Преимущества:

- выразительный дизайн
- создаёт акцент в интерьере
- комфортная посадка

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло груша Рикард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло груша Рикард, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Кресло груша Рикард

38
Фотография товара Кресло Cone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cone, произведённого компанией ChiedoCover
73 590
Оптовая цена

Кресло Cone

38
Фотография товара Кресло Copenhagen, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Copenhagen, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло Copenhagen, зеленый

36
  • сиреневый
  • зеленый
Фотография товара Кресло Puma Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Puma Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 650
Оптовая цена

Кресло Puma Ткань Черный

6
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Розовый

6
В наличии 28 шт.
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, коричневый

14
  • зеленый, белый
  • оранжевый, черный
  • коричневый, белый
Фотография товара Кресло College HLC-2415L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2415L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Кресло College HLC-2415L-1/Black

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Blue

11
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево, черная кожа

8
Настоящее фото товара Кресло Heln, фиолетовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, фиолетовая рогожка

11

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр серый

81
Фотография товара Стул барный Меган СН, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Меган СН, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Стул барный Меган СН, велюр, серый

15
  • синий
  • серый
  • зеленый
В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар кросс скуар, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Элис Бар кросс скуар, зеленый

10
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул К3, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К3, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
9 79011
10 990 ₽Оптовая цена

Стул К3, темный ясень, марсель латте

5
  • коричневый
  • серый
Распродажа
Фотография товара Стул Куирк кирпичный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Куирк кирпичный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 29020
17 690 ₽Оптовая цена

Стул Куирк кирпичный, золото

12
  • кирпичный
  • розовый
  • серый
  • синий
Новинка
Фотография товара Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание

12
  • бежевый
  • светло-серый
В наличии 38 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, латте, золото

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Ронда, желтая рогожка, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ронда, желтая рогожка, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Ронда, желтая рогожка, ножки бук

59
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Кольт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Кольт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Кольт, черный

14
  • серый
  • черный
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый

26

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Лобстер Чеир, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лобстер Чеир, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 09036
99 990 ₽Оптовая цена

Кресло Лобстер Чеир, черный

47
  • коричневый
  • черный
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Riolo, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, бежевый

43
  • серый
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый

9
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая

14
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Black

15
  • черный
  • коричневый
  • серый
В наличии 138 шт.
Фотография товара Кресло Канг, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр желтый

13
Фотография товара Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло Ессио, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессио, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 69027
15 990 ₽

Кресло Ессио, зеленый

26
  • серый
  • серебряный
  • Кресло Ессио, зеленый
Настоящее фото товара Кресло Опалистен, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
134 190

Кресло Опалистен, раскладное, серый

6
Фотография товара Кресло дизайнерское Коди, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло дизайнерское Коди, графит, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Кресло дизайнерское Коди, графит

7
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех
Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех
от 15 390
17 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр серый

81
Фотография товара Стул барный Меган СН, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Меган СН, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Стул барный Меган СН, велюр, серый

15
  • синий
  • серый
  • зеленый
В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар кросс скуар, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Элис Бар кросс скуар, зеленый

10
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул К3, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К3, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
9 79011
10 990 ₽Оптовая цена

Стул К3, темный ясень, марсель латте

5
  • коричневый
  • серый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности