Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло Логан в велюровой обивке для комфортной работы из дома или офиса. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера.
Стул выполнен из качественных материалов, прочный механизм регулировки и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 120 кг. Диаметр крестовины 67 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 7,9
Объем: 0,170
Основные характеристики
- Ширина545 мм
- Высота780 мм
- Глубина545 мм
- Ширина сиденья545 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Обивкавелюр
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки7.90 кг