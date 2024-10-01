Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина480 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасабук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол журнальный Forest
Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke
Стол журнальный Гурон 1
Кровать Альмена, Chenille Grey
Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех)
Кресло Loa, белый
Стул Sephi PU оранжевый
Стул Ника вращающийся велюр изумрудный
Стул Chilly рогожка темно-синий/ черные ножки
Стул Элайджа, серый
Кресло игровое CH-778N
Кресло игровое CH-770/BLACK черный искусственная кожа/сетка
Стул офисный Филиус экокожа коричневый
Детская кроватка КРОХА 2, Венге
Кроватка-трансформер Smart White
Набор мебели Аруба
Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка
Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый
Стул С-11
Стул Верди ученический