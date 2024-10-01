Товар в корзине. Перейти
Стул С-12 - фото 1Стул С-12 - фото 2Стул С-12 - фото 3Стул С-12 - фото 4

Стул С-12

Артикул: CH-067-220
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул С-14
Фотография товара Стул С-14 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул С-5А
Фотография товара Стул С-5А от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасабук

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19043
9 090 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый

33
В наличии 57 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стул СМАРТ, белый / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул СМАРТ, белый / бежевый

54
Фотография товара Стол обеденный Apriori T овальный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T овальный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от216 490
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T овальный, синий

44
Фотография товара Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Пуф Фред, синий велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, синий велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Пуф Фред, синий велюр/ золотой каркас

38
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ashton бежевый винтаж/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ashton бежевый винтаж/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09031
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Ashton бежевый винтаж/ белый каркас

97
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

36
Фотография товара Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от103 890
Оптовая цена

Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые

37
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Дженна, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженна, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Дженна, белый

11
Фотография товара Компьютерное кресло Reus черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Компьютерное кресло Reus черный

10

Другие товары из раздела мебель для дома

Фотография товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

42
Фотография товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

33
Фотография товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A4, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A4

42
Настоящее фото товара Детская кроватка КРОХА 2, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Детская кроватка КРОХА 2, Венге

46
Фотография товара Кровать Алекса White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Алекса White, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Кровать Алекса White

45
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый

36
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

37
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 оранжевый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 оранжевый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 оранжевый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик

30
Фотография товара Кресло Мольт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мольт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Мольт, черный

15
Фотография товара Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый

5
В наличии 65 шт.

Товар в корзине

Стул С-12
Стул С-12
от 8 490
В корзине

С этим товаром покупают