Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина580 мм
- Высота860/960 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Вес9.35 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Вес упаковки10.40 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет