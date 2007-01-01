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Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Манил, серый
9 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Манил, серый - фото 1Кресло Манил, серый - фото 2Кресло Манил, серый - фото 3

Кресло Манил, серый

Артикул: CH-051-570
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота860/960 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота860/960 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Вес9.35 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки10.40 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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