Характеристики товара
Описание
Характеристики:
Материал сиденья: ткань (FB) и сетка
Настройка подлокотников: нерегулируемые
Ширина подлокотников, мм.: 50
Материал крестовины: пластик
Кресло снабжено поворотно-подъемным механизмом газлифт 3кл
Механизм качания: TopGun c фиксацией в одном положении
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 480*500
Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 590*580
Высота сиденья от пола, мм.: 440-540
Высота стула общая, мм.: 860-960Высота спинки, мм.: 470
Диаметр крестовины, мм.: 560
Ролики нейлон, мм.: 50
Вес кресла нетто, кг.: 9.35
Габариты упаковки:
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1
Вес стандартной упаковки, кг.: 10.4
Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 580*260*560
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.085
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина580 мм
- Высота860/960 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Вес9.35 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветсерый, черный