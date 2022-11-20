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Кресло Манил, серый

Артикул: CH-051-570
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Характеристики:

Материал сиденья: ткань (FB) и сетка

Настройка подлокотников: нерегулируемые

Ширина подлокотников, мм.: 50

Материал крестовины: пластик

Кресло снабжено поворотно-подъемным механизмом газлифт 3кл

Механизм качания: TopGun c фиксацией в одном положении

Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 480*500

Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 590*580

Высота сиденья от пола, мм.: 440-540

Высота стула общая, мм.: 860-960Высота спинки, мм.: 470

Диаметр крестовины, мм.: 560

Ролики нейлон, мм.: 50

Вес кресла нетто, кг.: 9.35

Габариты упаковки:

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1

Вес стандартной упаковки, кг.: 10.4

Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 580*260*560

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.085

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота860/960 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Вес9.35 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветсерый, черный

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