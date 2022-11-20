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Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - фото 1Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - фото 2Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - фото 3Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - фото 4

Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина730 мм
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете 0909
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете LilacLilac
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете WhiteWhite
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете CreamCream
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете 666666
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете 0404
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете ecruecru
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете chocolatechocolate
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете 1414
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете 88
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете 4141
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард - обивка в цвете 2626
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