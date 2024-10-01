Характеристики товара
Описание
Лавочка в стиле лофт – красивое дополнение современного дома. Выполненные со вкусом и по всем правилам направления она привнесет особые ноты в интерьер, добавят оригинальности. Мебель в стиле лофт, созданная своими руками, поможет привнести разнообразие в повседневность. Данное направление дизайна не имеет скучных обыденных предметов, и лавочки в такой стилистике – не исключение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки1500 мм
- Объём упаковки0.56 м3