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Лавка Лофт

Артикул: CH-066-461
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лавочка в стиле лофт – красивое дополнение современного дома. Выполненные со вкусом и по всем правилам направления она привнесет особые ноты в интерьер, добавят оригинальности. Мебель в стиле лофт, созданная своими руками, поможет привнести разнообразие в повседневность. Данное направление дизайна не имеет скучных обыденных предметов, и лавочки в такой стилистике – не исключение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки1500 мм
  • Объём упаковки0.56 м3

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