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Настоящее фото товара Кресло Visit Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Visit Сетка Черный
5 оценок
6 080
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Visit Сетка Черный

Артикул: CH-052-497
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес8.4 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкаткань, сетка
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки930 мм
  • Вес упаковки8.80 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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