Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Высота1010 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес8.4 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкаткань, сетка
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки930 мм
- Вес упаковки8.80 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет