Характеристики товара
Описание
Стильный дизайн с легкими нотками футуристичности и поражающая воображение эргономика, которая позволит вам по-настоящему расслабиться в любой ситуации, все это – кресло Торо: смелое, яркое решение для дома и офиса, способное преобразить даже самый простой и сдержанный интерьер, превратив его в современное пространство «с изюминкой».
Высокая изогнутая спинка и приподнятое вверх сиденье словно приглашают вас присесть и самостоятельно оценить непревзойденный комфорт кресла Торо.
Чаша кресла обита прессованной кожей и установлена на устойчивой «четырехпалой ножке».
Подарите себе незабываемое ощущение легкости и релаксации, как будто законы гравитации над вами больше не властны, вместе с креслом Торо!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина895 мм
- Глубина880 мм
- Высота1070 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Максимальная нагрузка250 кг
- Материал сиденьязамша
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Вес упаковки27 кг
- Объём упаковки0.56 м3
- Изделия стопируютсяНет