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Настоящее фото товара Кресло IMOLA, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло IMOLA, серый
37 оценок
70 69031
102 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло IMOLA, серый - фото 1Кресло IMOLA, серый - фото 2Кресло IMOLA, серый - фото 3Кресло IMOLA, серый - фото 4Кресло IMOLA, серый - фото 5
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Кресло IMOLA, серый

Артикул: CH-020-384
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина895 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный дизайн с легкими нотками футуристичности и поражающая воображение эргономика, которая позволит вам по-настоящему расслабиться в любой ситуации, все это – кресло Imola: смелое, яркое решение для дома и офиса, способное преобразить даже самый простой и сдержанный интерьер, превратив его в современное пространство «с изюминкой»

Высокая изогнутая спинка и приподнятое вверх сиденье словно приглашают вас присесть и самостоятельно оценить непревзойденный комфорт кресла Imola.Чаша кресла обита прессованной кожей и установлена на устойчивой «четырехпалой ножке»

Подарите себе незабываемое ощущение легкости и релаксации, как будто законы гравитации над вами больше не властны, вместе с креслом Imola!

Поставляется в разобранном виде. В комплекте идёт инструкция и комплект аксессуаров для сборки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина895 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал сиденьязамша
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки27 кг
  • Объём упаковки0.56 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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