Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес6,3 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, серый
Стул Кэрол пыльно-розовый
Стул Ника вращающийся велюр изумрудный
Стул Ника вращающийся велюр серый
Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый
Стул Ника вращающийся велюр терракотовый
Стул Эмма велюр шампань
Стул Эмма велюр серый
Стул Эмма велюр изумрудный
Стул Эмма велюр сине-зеленый
Стул Эмма велюр коричневый, ножки дерево
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Вито, Candy Sunny (хром)
Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)
Стул Freames бежевый