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Стул Мила, велюр Teddy 005/ спинка Труссарди 0/3, светлый орех

14 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6,3 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, серый

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