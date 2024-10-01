Характеристики товара
Описание
Главной особенностью кресла «Маления» является непревзойденная мягкость, что достигается специальной добавкой Push Up с пенополистиролом высочайшего качества. Оно отлично держит форму, в нем можно отдыхать весь день.Кресло наполнено гранулами полистирола. Наши гранулы, диаметром 1-3 мм, позволяют сохранять заявленный объем товара в несколько раз дольше, чем у производителей,использующих гранулы диаметром более 3 мм. На рынке бескаркасной мебели популярность крупных гранул объясняется их дешевизной, но, к сожалению, не гарантирует долгий срок службы изделия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота800 мм
- Цветсиний