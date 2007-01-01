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Настоящее фото товара Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный
6 оценок
5 940
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный - фото 1Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный - фото 2Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный - фото 3Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный - фото 4Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный - фото 5

Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный

Артикул: CH-053-363
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка
  • Каркасхромированный металл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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