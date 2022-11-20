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Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный

Артикул: CH-053-363
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Обивкасетка
  • Каркаснемонолитный, хромированный, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

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