Характеристики товара
Описание
Полукресло Wegner подойдет для любителей долгих застолий. Мягкая обивка спинки и сиденья выполнена из высококачественной ткани, придающей данной модели нотки скандинавского стиля и минимализма. Ткань имеет выразительную структуру с диагональным переплетением и выглядит сдержанно и благородно. Единая конструкция подлокотников и спинки обеспечивает комфортное расположение в нем.
Стулья Hansen изготавливаются из натурального дерева.
Каждый новый стул — это уникальная модель, второй такой нет. Стильный дизайн, а также привлекательный внешний вид отлично дополнят любой интерьер.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный лаком, оттенок — 08 Тёмный орех)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Рогожка)
Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 30 дней
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес10,5 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Обивкарогожка
- Каркасбук
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия