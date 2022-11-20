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Полукресло Wegner белый

Артикул: CH-053-505
5 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Полукресло Wegner подойдет для любителей долгих застолий. Мягкая обивка спинки и сиденья выполнена из высококачественной ткани, придающей данной модели нотки скандинавского стиля и минимализма. Ткань имеет выразительную структуру с диагональным переплетением и выглядит сдержанно и благородно. Единая конструкция подлокотников и спинки обеспечивает комфортное расположение в нем.

Стулья Hansen изготавливаются из натурального дерева.
Каждый новый стул — это уникальная модель, второй такой нет. Стильный дизайн, а также привлекательный внешний вид отлично дополнят любой интерьер.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный лаком, оттенок — 08 Тёмный орех)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Рогожка)

Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 30 дней

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес10,5 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкарогожка
  • Каркасбук
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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