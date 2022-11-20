Кресло ARCHIE, горчичный

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Кресло ARCHIE, серый

Характеристики товара

Описание

Мягкое и сдержанное, стильное и практичное, надёжное и удобное, это оно — кресло Archie. Этот элегантный предмет интерьера впишется в дизайн гостиной, прихожей, деткой, кабинета, веранды или лоджии.

Кресло имеет комфортные и мягкие сидение и спинку. Обивка кресла выполнена из практичного и приятного на ощупь вельвета, неприхотливого в уборке и легко поддающегося сухой чистке при помощи пылесоса, щётки или валика. Визуально лёгкая конструкция надёжного кресла в трендовых оттенках не будет перегружать интерьер. Кресло доступно также в других цветах.

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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Ширина730 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес13 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявельвет
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветжелтый, черный

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