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Настоящее фото товара Кресло Лора беленый дуб, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Лора беленый дуб, зеленое
42 оценки
22 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Лора беленый дуб, зеленое - фото 1Кресло Лора беленый дуб, зеленое - фото 2Кресло Лора беленый дуб, зеленое - фото 3Кресло Лора беленый дуб, зеленое - фото 4Кресло Лора беленый дуб, зеленое - фото 5

Кресло Лора беленый дуб, зеленое

Артикул: CH-049-255
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина685 мм
  • Высота770 мм
  • Высота посадочного места 390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина685 мм
  • Высота770 мм
  • Высота посадочного места 390 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр, рогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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