Распродажа
от9 490₽11
10 590 ₽
Стул Микс, кожзам Арт Вижен 227, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех
8 390₽
Оптовая цена
Стул Neli, темно-серый, черный каркас
В наличии 29 шт.
7 490₽
Стул мягкий, велюр, металл, черный, маренго
В наличии 1 шт.
8 190₽
Оптовая цена
Стул Элис Бар скуар, серый
В наличии 11 шт.
Распродажа
12 790₽21
15 990 ₽Оптовая цена
Стул обеденный Philo, серый
В пути 100 шт.
5 390₽
Оптовая цена
Стул барный Asti Ткань Серый
В наличии 143 шт.
от6 390₽
Оптовая цена
Стул 239R, микровелюр светло-серый/ белые ножки
10 490₽
Оптовая цена
Стул Терра Бар конус, бежевый
В наличии 3 шт.
МИНПРОМТОРГ
от7 990₽14
9 190 ₽
Стул Тюльпан, бледно - сиреневый
3 190₽
Оптовая цена
Стул на металлокаркасе Рек, бежевый
В наличии 1 шт.