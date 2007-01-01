Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло ИМОЛА, латте, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло ИМОЛА, латте
34 оценки
68 79037
108 550 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло ИМОЛА, латте - фото 1Кресло ИМОЛА, латте - фото 2Кресло ИМОЛА, латте - фото 3Кресло ИМОЛА, латте - фото 4Кресло ИМОЛА, латте - фото 5Кресло ИМОЛА, латте - фото 6
Распродажа

Кресло ИМОЛА, латте

Артикул: CH-020-368
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина895 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Сатори, оранжевый
Фотография товара Кресло Сатори, оранжевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло ИМОЛА, графит
Фотография товара Кресло ИМОЛА, графит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный дизайн с легкими нотками футуристичности и поражающая воображение эргономика, которая позволит вам по-настоящему расслабиться в любой ситуации, все это – кресло Торо: смелое, яркое решение для дома и офиса, способное преобразить даже самый простой и сдержанный интерьер, превратив его в современное пространство «с изюминкой».

Высокая изогнутая спинка и приподнятое вверх сиденье словно приглашают вас присесть и самостоятельно оценить непревзойденный комфорт кресла Торо.

Чаша кресла обита прессованной кожей и установлена на устойчивой «четырехпалой ножке».

Подарите себе незабываемое ощущение легкости и релаксации, как будто законы гравитации над вами больше не властны, вместе с креслом Торо!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина895 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки27 кг
  • Объём упаковки0.56 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79047
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое

26
  • серый
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 198 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

65
Фотография товара Кресло Алекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Кресло Алекс

33
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки

34
Фотография товара Кресло-кровать Алькор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Алькор, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло-кровать Алькор

41
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39032
9 390 ₽

Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук

30
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, бук морилка светлый орех

13
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Кресло Greta от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Greta, произведённого компанией ChiedoCover
от35 890
Оптовая цена

Кресло Greta

10
Фотография товара Кресло Dante от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dante, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Кресло Dante

15
Фотография товара Кресло плетеное Роли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Роли, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Кресло плетеное Роли

11

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные

71
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук

11
Распродажа
Фотография товара Стул Като, велюр Велютто 55, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като, велюр Велютто 55, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59077
19 900 ₽

Стул Като, велюр Велютто 55, ножки металл

10
  • бежевый, коричневый, черный
  • коричневый, серый, черный
  • розовый, черный
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/карри

13
Настоящее фото товара Стул Элис Кросс конус, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Элис Кросс конус, желтый

15
В наличии 99 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Турин серый с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турин серый с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19048
24 990 ₽Оптовая цена

Стул Турин серый с золотыми ножками

96
  • красный
  • серый
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Gabi latte / black / gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabi latte / black / gold, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29029
7 400 ₽Оптовая цена

Стул Gabi latte / black / gold

35
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, гобелен Бессарабия, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, гобелен Бессарабия, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49020
9 290 ₽

Стул Сафир, гобелен Бессарабия, светлый орех

59
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр

15
Фотография товара Стул Kora, серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Kora, серый, черный каркас

95
В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Кресло ВЕРСАЛЬ 17

48
Фотография товара Кресло President CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло President CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 350
Оптовая цена

Кресло President CF Экокожа Черный

6
В наличии 73 шт.
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Grey

9
В наличии 43 шт.
Фотография товара Кресло Дистрикт Лаундж букле терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дистрикт Лаундж букле терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890

Кресло Дистрикт Лаундж букле терракотовый

10
В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Кресло Кноб, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
106 490

Кресло Кноб, раскладное, капучино

6
Фотография товара Кресло Роз, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роз, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Кресло Роз, мятный

12
  • серый
  • белый
  • мятный
  • светло-коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Энез софт, велюр Люкс 37 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез софт, велюр Люкс 37, произведённого компанией ChiedoCover
66 190

Кресло Энез софт, велюр Люкс 37

8
Фотография товара Кресло Папилла, велюр, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, велюр, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Кресло Папилла, велюр, сиреневый

7
Фотография товара Кресло Коат, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, темно-коричневый

11
Фотография товара Кресло Астик Б/П, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Астик Б/П, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Кресло Астик Б/П, бежевый

15
В наличии 21 шт.

Товар в корзине

Кресло ИМОЛА, латте
Кресло ИМОЛА, латте
от 68 790
108 550 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные

71
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук

11
Распродажа
Фотография товара Стул Като, велюр Велютто 55, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като, велюр Велютто 55, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59077
19 900 ₽

Стул Като, велюр Велютто 55, ножки металл

10
  • бежевый, коричневый, черный
  • коричневый, серый, черный
  • розовый, черный
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/карри

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности