Характеристики товара
Описание
Кресло Andrea обладает высокой спинкой, которая создана с учетом анатомических изгибов, обеспечивает правильную поддержку позвоночника, позволяя расслабиться и откинуться на спинку. Мягкое сиденье, обитое износостойкой рогожкой, дарит непревзойденное чувство уюта. Экологичная рогожка входит в ТОП материалов для обустройства современного дома и квартиры в последних сезонах.
Элегантные опоры из белого глянцевого металла (нержавеющая сталь) позволяют вписать кресло Andrea как в офисный стиль, так и в просторную гостиную. Хромированная ножка — единое целое — литая конструкция. Функция вращения в модели Andrea гарантирует эффективное использование в качестве компьютерного кресла, кресла руководителя или акцентного предмета в интерьере кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина840 мм
- Высота1065 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Цвет ножекХром
- Страна изготовленияКитай
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки23.60 кг