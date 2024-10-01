Товар в корзине. Перейти
Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый - фото 1Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый - фото 2Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый - фото 3Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый - фото 4Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый - фото 5Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый - фото 6Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый - фото 7Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый - фото 8

Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый

Артикул: CH-060-207
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Двойной табурет Сандино
Фотография товара Двойной табурет Сандино от компании ChiedoCover.
Следующий Журнальный столик Рошель, палисандр
Фотография товара Журнальный столик Рошель, палисандр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Andrea обладает высокой спинкой, которая создана с учетом анатомических изгибов, обеспечивает правильную поддержку позвоночника, позволяя расслабиться и откинуться на спинку. Мягкое сиденье, обитое износостойкой рогожкой, дарит непревзойденное чувство уюта. Экологичная рогожка входит в ТОП материалов для обустройства современного дома и квартиры в последних сезонах.

Элегантные опоры из белого глянцевого металла (нержавеющая сталь) позволяют вписать кресло Andrea как в офисный стиль, так и в просторную гостиную. Хромированная ножка — единое целое — литая конструкция. Функция вращения в модели Andrea гарантирует эффективное использование в качестве компьютерного кресла, кресла руководителя или акцентного предмета в интерьере кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина840 мм
  • Высота1065 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Цвет ножекХром
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки23.60 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Brida графитовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Brida графитовое, произведённого компанией ChiedoCover
от101 290
Оптовая цена

Кресло Brida графитовое

39
Фотография товара Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле BUCKLE dark grey, чёрная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле BUCKLE dark grey, чёрная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле BUCKLE dark grey, чёрная морилка

96
Фотография товара Кресло Некст, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Некст, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло Некст, коричневое

49
Фотография товара Кресло Кельвин орех, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кельвин орех, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Кресло Кельвин орех, синее

47
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый

12
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Амира синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амира синий, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена

Кресло Амира синий

11
Фотография товара Кресло Бетрон 6135, графитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бетрон 6135, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кресло Бетрон 6135, графитовый

14
Фотография товара Кресло Атлантис D40H от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Атлантис D40H, произведённого компанией ChiedoCover
от51 790
Оптовая цена

Кресло Атлантис D40H

6
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Black

13
Фотография товара Кресло кожаное Форсайт, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кожаное Форсайт, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от87 590
Оптовая цена

Кресло кожаное Форсайт, оранжевый

6
В наличии 3 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Бруно велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бруно велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Бруно велюр пыльно-розовый

5
В наличии 67 шт.
Фотография товара Стул Клио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Клио

61
Фотография товара Стул Мехико, серый велюр, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мехико, серый велюр, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул Мехико, серый велюр, черное основание

49
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр пыльно-розовый высота сиденья 60 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр пыльно-розовый высота сиденья 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр пыльно-розовый высота сиденья 60 см

54
В наличии 73 шт.
Фотография товара Стул Алекса велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алекса велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Алекса велюр терракотовый

96
Распродажа
Фотография товара Стул Boss, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Boss, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99039
40 390 ₽Оптовая цена

Стул Boss, черный

7
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул СМАРТ, серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул СМАРТ, серый, черные ножки

88
Фотография товара Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные

53
Фотография товара Стул Signal Toni, черные ножки, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Signal Toni, черные ножки, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена

Стул Signal Toni, черные ножки, серый

91
Фотография товара Стул Napoli, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Napoli, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Napoli, коралловый

52
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Настоящее фото товара Кресло Белинда, произведённого компанией ChiedoCover
от48 390
Оптовая цена

Кресло Белинда

33
Фотография товара Кресло мягкое Антуан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло мягкое Антуан, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Кресло мягкое Антуан

41
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet красный/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet красный/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet красный/ венге

30
Настоящее фото товара Комплект Alex, кресло и оттоманка, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Комплект Alex, кресло и оттоманка, бирюзовый

38
Фотография товара Кресло Flemming, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Flemming, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена

Кресло Flemming, желтый

35
Фотография товара Кресло Амстер сосна орех, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер сосна орех, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Амстер сосна орех, зеленое

30
Фотография товара Кресло Papa Bear с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Papa Bear с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
от131 090
Оптовая цена

Кресло Papa Bear с оттоманкой

50
Фотография товара Кресло Лорд, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лорд, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена

Кресло Лорд, коричневое

5
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-615 LXH Brown

5
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от43 9903
44 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой

10
В пути 100 шт.

Товар в корзине

Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый
Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый
от 47 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Бруно велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бруно велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Бруно велюр пыльно-розовый

5
В наличии 67 шт.
Фотография товара Стул Клио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Клио

61
Фотография товара Стул Мехико, серый велюр, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мехико, серый велюр, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул Мехико, серый велюр, черное основание

49
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр пыльно-розовый высота сиденья 60 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр пыльно-розовый высота сиденья 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр пыльно-розовый высота сиденья 60 см

54
В наличии 73 шт.