Товар в корзине. Перейти
Стул Алиссум velutto 46 / белый - фото 1Стул Алиссум velutto 46 / белый - фото 2Стул Алиссум velutto 46 / белый - фото 3Стул Алиссум velutto 46 / белый - фото 4Стул Алиссум velutto 46 / белый - фото 5Стул Алиссум velutto 46 / белый - фото 6

Стул Алиссум velutto 46 / белый

Артикул: CH-035-397
39 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Седа темно-серый / черный
Стул Седа темно-серый / черный
Следующий Стул Персея velutto 28 / черный
Стул Седа темно-серый / черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес10 кг
  • Объем0.21 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Распродажа
Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орехНастоящее фото товара Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29010
8 090 ₽
91

Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех

Стул обеденный Batista, синийНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
55

Стул обеденный Batista, синий

В наличии 79 шт.
Кресло Dali, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Dali, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
65

Кресло Dali, коричневый

В наличии 79 шт.
Кресло Renato, серо-голубойНастоящее фото товара Кресло Renato, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
50

Кресло Renato, серо-голубой

В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул Kenner KL, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
63

Стул Kenner KL, серый

Настоящее фото товара Стул Kenner KL, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
62

Стул Kenner KL, капучино

Настоящее фото товара Стул Kenner KL, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
59

Стул Kenner KL, желтый

Настоящее фото товара Стул Виота, серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
64

Стул Виота, серый/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота, крем/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
86

Стул Виота, крем/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота, фуксия/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
60

Стул Виота, фуксия/ белые ножки

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69045
4 890 ₽Оптовая цена
49

Стул Eames Зеленый

В наличии 51 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Alice, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
34

Стул пластиковый Alice, лен

Стул Франк, синийНастоящее фото товара Стул Франк, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
69

Стул Франк, синий

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочныйНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена
98

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный

Настоящее фото товара Стул 239R экокожа Stone/ черные опоры, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена
77

Стул 239R экокожа Stone/ черные опоры

Диван Фелиция 2х местныйНастоящее фото товара Диван Фелиция 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена
95

Диван Фелиция 2х местный

Шезлонг ЭвораНастоящее фото товара Шезлонг Эвора, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
30

Шезлонг Эвора

Другие товары из раздела стулья по виду

Распродажа
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
42

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
59

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Распродажа
Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35016
2 790 ₽
55

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Распродажа
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккардНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
29

Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард