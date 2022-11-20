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Кресло Парлор салатовый

Артикул: CH-053-328
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Уютное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива гевеи. Тканевая обивка обеспечивает комфорт и уют. Внутренняя сторона спинки украшена ромбовидной стежкой. Удобная мягкая спинка и широкое сиденье обеспечат длительный комфорт. Каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*37*76
Вес брутто: 12,80
Объем: 0,18

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес10,80 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Каркасмассив гевеи
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

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