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Стул барный Tois

Артикул: CH-052-155
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья780 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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Фото с производства

Фотография товара Стул барный Tois от компании ChiedoCover.
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