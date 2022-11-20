Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина580 мм
- Высота1110 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья780 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул полубарный Milan, темно-синий
Стул полубарный Milan, бирюзовый
Стул полубарный Turin, пудровыйВ наличии 5 шт.
Полубарный стул YAM, бежевыйВ наличии 40 шт.
Полубарный стул YAM, светло-серыйВ наличии 9 шт.
Полубарный стул YAM, серый
Полубарный стул Роден, ЛаймВ наличии 50 шт.
Полубарный стул Роден, СинийВ наличии 20 шт.
Полубарный стул хофман, серый
Малый барный набор, мокко
Стул Кроссбэк пластиковый белыйВ наличии 148 шт.
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Стул пластиковый Cross, белый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой
Стул барный Mars, оливковый велюр/ черный каркас
Барный стул Фолкрик, пудрово-розовый велюрВ наличии 30 шт.
Cтул полубарный Thomas, бархат бежевый
Барный стул Гардур, экокожа черныйВ наличии 24 шт.
Барный стул Эссель, светло-зеленая кожаВ наличии 1 шт.
Барный стул Хофман, светло серый, черный каркасВ наличии 26 шт.
Стул барный Дарина, серый велюр, цвет основания золотоВ наличии 12 шт.
Стул барный Элис, пудрово-розовый велюр, цвет основания хромВ наличии 1 шт.
Барный стул Алагир КоричневыйВ наличии 21 шт.
Стул барный Cooper Ткань Горчичный