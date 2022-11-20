Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина570 мм
- Глубина700 мм
- Вес11 кг
- Цветсиний, черный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Изо PL
Стул Kongsberg изумруд
Торшер Farel черный
Торшер Farel белый
Торшер Nevada черный
Торшер Nevada красный
Торшер Nevada белый
Стул DSW светло-зеленый
Стул Вольтер, венге, кот