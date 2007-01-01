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Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Кэнди велюр зелёный
26 оценок
26 290
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Кресло Кэнди велюр зелёный

Артикул: CH-049-533
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Кэнди с подлокотниками велюр зелёный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес21.3 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки23.3 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики870
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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