Характеристики товара
Описание
Каркас: дерево
Высота: 86 см
Ширина: 47 см
Глубина: 47 см
Каркас: дерево
Высота: 86 см
Ширина: 47 см
Глубина: 47 см
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