Характеристики товара
Описание
Хилтон — строгая классика. Ничего лишнего — просто хорошее кресло, которое впишется в любой интерьер. Глубина сиденья, форма подлокотников и высота спинки подобраны так, чтобы заставить вас отдыхать дольше. Декоративную подушку можно использовать для поясницы.
Подушка декор: 500x90x260 мм.
Высота подлокотников от пола — 570 мм.
Высота подлокотников от сиденья — 200 мм.
Мягкий элемент - поддержка на эластичной ленте
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1020 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Обивкарогожка, велюр
- Материал каркасафанера, бук
- Материал ножекБука
- Высота ножек120 мм
- Цветбелый
- Цвет ножекВенге
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки1150 мм
- Объём упаковки0.39 м3
- Вес упаковки29 кг