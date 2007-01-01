Характеристики товара
Описание
Лаконичный и оригинальный дизайн, надежность и долговечность, функциональность и практичность, простота в уходе и универсальность – все это стул DAW. Удобное сиденье из качественного и прочного PP пластика, который легко очищать от любых загрязнений, повторяет форму тела, обеспечивая сидящему комфорт. Эргономичные подлокотники позволяют использовать модель в качестве рабочего кресла. Основание, выполненное из массива бука и прочной стали, очень устойчивое и надежное.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина605 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3.9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь, дерево
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки17.50 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет