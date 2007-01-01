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Настоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Eames DAW черный
26 оценок
3 690
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Стул Eames DAW черный - фото 1Стул Eames DAW черный - фото 2Стул Eames DAW черный - фото 3Стул Eames DAW черный - фото 4Видеообзор стула Eames от ChiedoCover - видео 5

Стул Eames DAW черный

Артикул: CH-002-457
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный и оригинальный дизайн, надежность и долговечность, функциональность и практичность, простота в уходе и универсальность – все это стул DAW. Удобное сиденье из качественного и прочного PP пластика, который легко очищать от любых загрязнений, повторяет форму тела, обеспечивая сидящему комфорт. Эргономичные подлокотники позволяют использовать модель в качестве рабочего кресла. Основание, выполненное из массива бука и прочной стали, очень устойчивое и надежное.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь, дерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки17.50 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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