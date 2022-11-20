Фотография Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

4.3
Оптовая цена
от 5 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
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Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

4.3
5790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина570 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота870 мм

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