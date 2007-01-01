Характеристики товара
Описание
Стильная и легкая модель полубарного стула Ант подойдет как для дома, так и для кафе или ресторана.
Сиденье стула выполнено из пластика, спинка декорирована цветным элементом из экокожи. Ножки металлические.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина425 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес6.95 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики500
- Изделия стопируютсяНет