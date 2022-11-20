Характеристики товара
Описание
Стильная и легкая модель полубарного стула ANT подойдет как для дома, так и для кафе или ресторана.
Сиденье стула выполнено из пластика, спинка декорирована цветным элементом из экокожи. Ножки металлические.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 50*50*68
Вес брутто: 16,000
Объем: 0,190
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Высота905 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Глубина480 мм
- Вес6,95 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки16 кг