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Кресло пластиковое Artemis, темно-серый

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Кресло пластиковое Artemis, коричневый
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Кресло пластиковое Artemis, коричневый

Характеристики товара

Описание

Пластиковое кресло Artemis изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.

Пластиковые кресла серии Artemis станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Artemis можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

  • изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
  • не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
  • устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • армировано стекловолокном;
  • штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
  • подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 22 шт.
Размер упаковки: 580х950х2300 мм.
Объем упаковки: 1.267 м³.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес5 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

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