Характеристики товара
Описание
Пластиковое кресло Arthur изготавливается из блестящего технополимера PA6 нейлон.
Пластиковые кресла серии Arthur станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Arthur можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного технополимера;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
- устойчиво к царапинам;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 570х780х1130 мм.
Объем упаковки: 0.502 м³.
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Вес4.5 кг
- Материалпластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция