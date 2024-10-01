Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый барный Calabria, агава - фото 1Стул пластиковый барный Calabria, агава - фото 2Стул пластиковый барный Calabria, агава - фото 3Стул пластиковый барный Calabria, агава - фото 4

Стул пластиковый барный Calabria, агава

Артикул: CH-067-259
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый барный Brisigella, марсала
Фотография товара Стул пластиковый барный Brisigella, марсала от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый барный Brisigella, антрацит
Фотография товара Стул пластиковый барный Brisigella, антрацит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Барный стул выполнен из перерабатываемого стеклопластика. Легкий, долговечный, нетоксичный и антистатический, водостойкий материал. Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце. Матовая отделка. Нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота965 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес5,1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки675 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.38 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кристалл Красный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стул Кристалл Красный, пластиковый

40
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DAW белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49044
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Eames DAW белый

42
В наличии 20 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Фрак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2906
3 490 ₽Оптовая цена

Стул Фрак, красный

54
Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул полубарный пластиковый Zebra Antishock

47
Фотография товара СТУЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "Z" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "Z", произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

СТУЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "Z"

30
Фотография товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)

125
Фотография товара Кресло пластиковое Прованс, тёмно-зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Прованс, тёмно-зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Прованс, тёмно-зеленое

45
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Кресло Альберто, белое, подушка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Кресло Альберто, белое, подушка коричневая

46
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Маттео, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маттео, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Маттео, оранжевый

36
Фотография товара Стул обеденный Masters, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masters, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул обеденный Masters, горчичный

5
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная

35
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от99040
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый

43
Фотография товара Стол садовый Панама, черный, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Панама, черный, 120, произведённого компанией ChiedoCover
33 590
Оптовая цена

Стол садовый Панама, черный, 120

43
Фотография товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

41
Фотография товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано черная экокожа

31
Фотография товара Чехол 57, габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 57, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Чехол 57, габардин

31
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180 зеленый

191
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая

46
Фотография товара Чехол на стул 37 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 37, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 37

32

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Митч желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39011
3 790 ₽Оптовая цена

Стул Митч желтый

74
Фотография товара Комплект Rio Party от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Rio Party, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Комплект Rio Party

35
Настоящее фото товара Стул Форли лимонный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Форли лимонный

47
Фотография товара Стул барный Masters, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Masters, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Masters, белый

47
Настоящее фото товара Стул МАРКИЗ, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул МАРКИЗ

43
Распродажа
Фотография товара Стул Blossom с подушкой белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Blossom с подушкой белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 92961
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Blossom с подушкой белый

83
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, табак, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое Folio, табак

42
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Валентино, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Валентино, бежевый

55
В наличии 60 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, оливковый

37
New
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит

7
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Стул пластиковый барный Calabria, агава
Стул пластиковый барный Calabria, агава
от 10 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная

35
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от99040
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый

43
Фотография товара Стол садовый Панама, черный, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Панама, черный, 120, произведённого компанией ChiedoCover
33 590
Оптовая цена

Стол садовый Панама, черный, 120

43
Фотография товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

41