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Кресло пластиковое Итинос, коричневый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Данная коллекция стала бестселлером благодаря своей универсальности и прочности. Трубчатые ножки из алюминия прочно вставлены в полипропиленовое сиденье, что делает стул пригодным для самых разнообразных нужд в меблировке. Стул не нагревается и не выгорает на солнце, поэтому будет идеальным решением для использования на открытых площадках. Эти модели могут легко вставляться друг в друга, что обеспечивает удобство использования в общественных местах.
Особенности:
Ножки выполнены из экструдированного трубчатого алюминия Ø28 мм.
Корпус выполнен из полипропилена с помощью газовоздушного формования.
Материал антистатический и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
Накладки на ножки выполнены из полиэтилена серого цвета.
Возможность штабелирования по 5 штук.
Дополнительно можно приобрести боковое соединительное крепление для установки стульев в ряд.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина490 мм
  • Материалсталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Объём упаковки0.19 м3

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