Характеристики товара
Описание
Пластиковый барный стул Divo с корпусом из технополимера, армированного стекловолокном
Каркас выполнен из анодированного алюминия 25х25 мм
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
Размер упаковки:
670х495х1140 мм
Вес брутто:
21.5 кг
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Ширина500 мм
- Глубина460 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.35 м3