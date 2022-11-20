Чехол на табурет, без поролона, оливковый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Чехол на табурет, без поролона, оливковый

4.9
590 ₽
ЗаказатьКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Чехол на табурет, без поролона, коричневый
Чехол на табурет, без поролона, коричневый
Следующий Чехол на табурет, без поролона, оранжевый
Чехол на табурет, без поролона, оранжевый

Характеристики товара

Описание

Чехол на круглый табурет выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. Максимальный диаметр - 33 см. Без уплотнителя. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.

Чехол можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр330 мм
  • Материалвелюр
  • Цветзеленый

С этим товаром покупают

Чехол 70 PremiumНастоящее фото товара Чехол 70 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
15

Чехол 70 Premium

Настоящее фото товара Стол АРКОС 4, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена
15

Стол АРКОС 4

Настоящее фото товара Стол АРКОС 6, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 6

Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-2, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена
7

Стол АРКОС 6-2

Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-3, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 6-3

Настоящее фото товара Стол АРКОС 7, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 7

Настоящее фото товара Стол АРКОС 7-1, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 7-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 8, произведённого компанией ChiedoCover
25 790
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 8

Настоящее фото товара Стол АРКОС 8-1, произведённого компанией ChiedoCover
28 190
Оптовая цена
14

Стол АРКОС 8-1

Другие товары из раздела

Чехол на табурет, без поролона, синийНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, синий, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
13

Чехол на табурет, без поролона, синий

Чехол на табурет, без поролона, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
6

Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый

Чехол на табурет, без поролона, серыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, серый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
11

Чехол на табурет, без поролона, серый

Чехол на табурет, без поролона, бежевыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
7

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

Чехол на табурет, без поролона, бордовыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
5

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

Чехол на табурет, без поролона, желтыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
5

Чехол на табурет, без поролона, желтый