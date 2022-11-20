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Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см - фото 1Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см - фото 2Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см - фото 3Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см - фото 4Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см - фото 5

Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см

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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул FRANKFURT предназначен для обустройства кухонь, гостиных, ресторанов или кафе.

Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.

Ножки стула выполнены из неокрашенного массива бука. Натуральная древесина – прочный, экологичный материал, который со временем выглядит только лучше.

Благодаря сочетанию искусственных и натуральных материалов полубарный стул FRANKFURT можно использовать как в современных, так и в смешанных интерьерах.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 55*61*50
Вес брутто: 20,000
Объем: 0,17

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Глубина570 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки20 кг

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